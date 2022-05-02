Силовики ДНР сообщили, что в районе «Азовстали» в Мариуполе слышны выстрелы и разрывы снарядов, ВСУ сорвали режим тишины

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2 мая 2022, 20:08 Источник: РИА Новости

Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

В районе металлургического комбината "Азовсталь" в понедельник вечером слышны выстрелы и разрывы снарядов.

Корреспондент РИА Новости с места событий сообщил, что неподалеку от территории комбината, в районе "Азовстали", сейчас слышны выстрелы и разрывы снарядов. Представитель внутренних войск МВД Донецкой народной республики сообщил, что режим тишины на "Азовстали" сорвали украинские военные.

По информации силовиков ДНР, со стороны позиций ВСУ на территории заводы начался обстрел. Военным республики пришлось принимать ответные действия.

Собеседник РИА Новости из ДНР отметил, что украинские силовики боятся ответственности за свои преступления, которые они совершают с 2014 года.