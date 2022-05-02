Эвакуированные из «Азовстали» 30 апреля решили остаться в ДНР

Эвакуированные 30 апреля из «Азовстали» 46 человек решили остаться в Донецкой народной республике. Об этом журналистам РИА Новости сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, вследствие вызволения гражданских лиц, удерживаемых укронационалистами на заводе «Азовсталь», все 46 человек «добровольно приняли решение остаться в Донецкой народной республике». Об этом заявили МО РФ.

«Во второй день операции, 1 мая, с территории завода были вызволены еще 80 удерживавшихся украинскими националистами гражданских лиц, которым был предоставлен ночлег, питание и предложена необходимая медицинская помощь. 11 освобожденных граждан добровольно решили остаться в Донецкой народной республике», — сказали в министерстве.