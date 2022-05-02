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Эвакуированные из «Азовстали» 30 апреля решили остаться в ДНР

, 14:02 Источник: РИА Новости

Эвакуированные из «Азовстали» 30 апреля решили остаться в ДНР
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Эвакуированные 30 апреля из «Азовстали» 46 человек решили остаться в Донецкой народной республике. Об этом журналистам РИА Новости сообщило Минобороны РФ. 

По данным ведомства, вследствие вызволения гражданских лиц, удерживаемых укронационалистами на заводе «Азовсталь», все 46 человек «добровольно приняли решение остаться в Донецкой народной республике». Об этом заявили МО РФ. 
«Во второй день операции, 1 мая, с территории завода были вызволены еще 80 удерживавшихся украинскими националистами гражданских лиц, которым был предоставлен ночлег, питание и предложена необходимая медицинская помощь. 11 освобожденных граждан добровольно решили остаться в Донецкой народной республике», —  сказали в министерстве.
Ранее, 1 мая, с металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе вызволены еще 80 гражданских лиц. Об этом проинформировало министерство обороны Российской Федерации.

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