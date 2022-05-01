Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру открытия счетов для оплаты газа, сообщает радио Sputnik со ссылкой на официальный портал правовой информации.

С принятием закона иностранным организациям будет проще встать на налоговый учет при открытии счета в российском банке. Данная мера также необходима для оплаты поставок российского газа в рублях.