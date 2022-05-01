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Путин подписал закон, упрощающий процедуру открытия счетов для оплаты газа

, 16:02 Источник: радио Sputnik

Путин подписал закон, упрощающий процедуру открытия счетов для оплаты газа
Kremlin Pool/Global Look Press
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру открытия счетов для оплаты газа, сообщает радио Sputnik со ссылкой на официальный портал правовой информации.
С принятием закона иностранным организациям будет проще встать на налоговый учет при открытии счета в российском банке. Данная мера также необходима для оплаты поставок российского газа в рублях.
Чтобы встать на учёт, необходимо подать заявление местной кредитной организации, в которой организации планирует открывать счёт. Кроме того, налоговые органы РФ будут учитывать уточненные декларации налогоплательщиков после камеральной проверки документов или по истечении срока ее проведения.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, позволяющий устанавливать на перевалку сжиженного природного газа на терминалах компании "Новатэк" тарифы в иностранной валюте.

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