Путин подписал закон, позволяющий устанавливать валютные тарифы на перевалку СПГ

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16 апреля 2022, 12:38 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, позволяющий устанавливать на перевалку сжиженного природного газа на терминалах компании "Новатэк" тарифы в иностранной валюте.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, подчеркивается, что данный закон призван снизить валютные риски развития производства сжиженного природного газа в Арктической зоне Российской Федерации.

В соответствии с текстом документа допускается установление ставок на услуги по погрузке, выгрузке и хранению на морских перегрузочных комплексах СПГ, который производится в вышеуказанном регионе, в иностранной валюте. Отмечается, что расчеты за данные услуги должны будут производиться в рублях.