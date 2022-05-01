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Премьер Финляндии готова рассмотреть новые санкции ЕС против России

, 15:31 Источник: РИА Новости

Премьер Финляндии готова рассмотреть новые санкции ЕС против России
Maksim Konstantinov/Global Look Press
Премьер Финляндии Санна Марин рассматривает возможность введения новых санкций ЕС против РФ, сообщает РИА Новости. 
Марин заявила, что Финляндия готова оказывать помощь Украине на протяжении такого количества времени, которое понадобится стране в ходе спецоперации. Также она добавила, что Финляндия по-прежнему готова принять беженцев с Украины. 
«Мы также готовы к дальнейшему ужесточению санкций в отношении России», — заявила она. 
Ранее власти Финляндии отказались платить за российский газ в рублях, ссылаясь на решение Еврокомиссии

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