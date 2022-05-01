Премьер Финляндии готова рассмотреть новые санкции ЕС против России

Премьер Финляндии Санна Марин рассматривает возможность введения новых санкций ЕС против РФ, сообщает РИА Новости.

Марин заявила, что Финляндия готова оказывать помощь Украине на протяжении такого количества времени, которое понадобится стране в ходе спецоперации. Также она добавила, что Финляндия по-прежнему готова принять беженцев с Украины.

«Мы также готовы к дальнейшему ужесточению санкций в отношении России», — заявила она.