Власти Финляндии приняли решение отказаться от оплаты российского газа в рублях

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27 апреля 2022, 20:16 Источник: РБК

Флаг Финляндии, Frank Hoermann/globallook.com

Власти Финляндии отказались платить за российский газ в рублях, ссылаясь на решение Еврокомиссии, которая считает подобную оплату нарушением контрактов, сообщило в среду издание Helsingin Sanomat.

«Мы приняли решение в правительственном комитете по экономической политике, что Финляндия не согласится на платежи в рублях. Решение уже было принято в начале апреля», — приводит издание слова министра по европейским делам и корпоративному управлению Финляндии Титти Туппурайнен.

Она назвала требование Москвы об оплате российского газа в рублях шантажом и попыткой таким образом установить контроль над европейскими странами.

Ранее сообщалось, что после отказа Польши и Болгарии оплачивать газ рублями, «Газпром» известил о приостановлении его поставок в эти страны. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала действия российской корпорации шантажом.