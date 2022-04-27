Власти Финляндии приняли решение отказаться от оплаты российского газа в рублях

Власти Финляндии отказались платить за российский газ в рублях, ссылаясь на решение Еврокомиссии, которая считает подобную оплату нарушением контрактов, сообщило в среду издание Helsingin Sanomat.
«Мы приняли решение в правительственном комитете по экономической политике, что Финляндия не согласится на платежи в рублях. Решение уже было принято в начале апреля», — приводит издание слова министра по европейским делам и корпоративному управлению Финляндии Титти Туппурайнен.
Она назвала требование Москвы об оплате российского газа в рублях шантажом и попыткой таким образом установить контроль над европейскими странами.
Ранее сообщалось, что после отказа Польши и Болгарии оплачивать газ рублями, «Газпром» известил о приостановлении его поставок в эти страны. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала действия российской корпорации шантажом.