Задержали бизнесменов, пытавшихся незаконно обменять крупные суммы валюты

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1 мая 2022, 12:24 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Как стало известно представителям СМИ, недавно были задержаны два бизнесмена – Лев Дерюженко и Сергей Крутов. Возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе. За вознаграждение они предлагали одному из менеджеров ВТБ банка помогать им в покупке в его кредитном учреждении валютных партий. Во время первой же сделки сотрудники ФСБ задержали злоумышленников. Суд уже избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дерюженко и Крутов вышли на управляющего директора ВТБ Кирилла Андреева через общих знакомых. В середине позапрошлого месяца между бизнесменами и банкиром состоялся телефонный разговор. В его ходе предприниматели сообщили о намерениях покупать крупные суммы валюты. Изложить полностью свой план они готовились при личной встрече. 31 марта встреча состоялась. Оба предпринимателя сообщили, что с помощью менеджера готовы покупать в его банке за наличные рубли по биржевому курсу до 100 тысяч долларов.

В последующее время бизнесмены планировали увеличить объёмы закупаемых долларов. За содействие в операции Кириллу Андрееву обещали вознаграждение в размере 15% от суммы сделки. Менеджер сделал вид, что согласен на авантюру. Затем он сразу же поставил в известность службу безопасности банка о махинациях злоумышленников, а те в свою очередь передали заявление в ФСБ. Сотрудники госорганов вмешались уже тогда, когда Дерюженко и Крутов снова встретились с Андреевым и передали ему 55 тысяч рублей. Это и должно было быть тем самым «вознаграждением» за покупку 50 тысяч долларов, которые бизнесмены купили за 3 млн и 600 тысяч рублей.

Следствие сейчас пытается установить, с какой целью намерены были использоваться данные финансовые средства. Также выясняется вопрос, на какие средства господа Дерюженко и Крутов собирались ежедневно закупать доллары.