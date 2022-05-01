Певец Денис Майданов об отказе группы «Би-2» выступить в Омске: «Странная позиция»

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1 мая 2022, 09:40 Источник: Свободная пресса

Денис Майданов, фото: vk.com/denismaydanov

Музыкант, депутат Госдумы Денис Майданов отреагировал на отказ рок-группы "Би-2" выступать на концерте в спортивном комплексе "Красная звезда" Омске из-за баннера с триколором и символом Z.

По мнению Майданова, возможно, таким странным образом участники музыкального коллектива захотели проявить себя в духе героев рок-н-ролла. Парламентарий полагает, что сейчас герои и героизм — в специальной военной операции, на фронтах. "Странная позиция", — оценил Майданов отказ "Би-2" от выступления перед поклонниками в Омске.

Певец уверен, что артист должен быть патриотом, так как он в этой стране живет, здесь его семья, здесь он работает, здесь его зритель, - пишет "Свободная пресса" со ссылкой на интервью Майданова РЕН ТВ. "Как можно не любить страну, в которой ты работаешь? Ну если только эта страна — не твой бизнес, а твоя душа и твое сердце в другой стране", - полагает Денис Майданов.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, член партии "Единая Россия" Денис Майданов считает, что сейчас артисты не должны быть вне политики. По его убеждению, отсиживаться и отмалчиваться в этой ситуации для публичных людей неприемлемо.

Отмена концерта группы "Би-2" в Омске завела поклонников музыканта, исполнителей ругают и осуждают в соцсетях. Мария Захарова, официальный представитель МИД России, комментируя сложившуюся ситуацию вокруг рок-группы, выразила мнение, что "травить начали всех все".