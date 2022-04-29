Мария Захарова о реакции на отмену группой «Би-2» концерта в Омске: травить начали всех все

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29 апреля 2022, 23:05 Источник: Мария Захарова

Mария Захарова, фото: МFA Russia/globallookpress.com

Отмена концерта группы "Би-2" в Омске завела поклонников музыканта, исполнителей ругают и осуждают в соцсетях. Мария Захарова, официальный представитель МИД России, комментируя сложившуюся ситуацию вокруг рок-группы, выразила мнение, что "травить начали всех все".

Группа "Би-2" отменила свой концерт в спортивном комплексе "Красная звезда" Омске в буквально за несколько минут до начала, из-за баннера патриотического характера. В адрес музыкантов в соцсетях начали поступать сообщения с критикой и оскорблениями.

Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что "вся эта история вокруг Би2 - казус исполнителя". Она уверена, что там совсем нет "ни идеологии, ни политики".

По словам дипломата, "в верноподданническом угаре началась травля, которая у «цивилизованных» называется «культура отмены», травить начали все всех".

Мария Захарова посоветовала не повторять ошибки западных стран, о которых недавно говорил Владимир Путин, не перенимать "культуру отмены". Она призналась, что сама "близко к сердцу принимает все, что напоминает предательство". Дипломат считает, что сейчас время требует от людей "всем сердцем почувствовать чужую боль и ради справедливости унять тщеславие", нужно гасить в себе злобу и агрессию, какими бы благородными мотивами они ни были вызваны, сохранять достоинство, сплотиться и быть мудрыми. "И еще любить друг друга", - подчеркнула Мария Захарова.