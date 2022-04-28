Россияне осудили группу «Би-2» после отказа выступать в Омске из-за баннера «Zа президента» на триколоре: «Все скидывают маски»

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28 апреля 2022, 19:13

vk.com/b2band

Россияне осудили музыкантов рок-группы «Би-2» после их отказа выступать в Омске из-за баннера «Zа президента» на триколоре. Пользователи сети советуют музыкантам «Би-2» покинуть Россию.

Концерт группы «Би-2» в Омске 28 апреля в «Красной звезде» был отменен почти перед началом.

Поклонники коллектива пришли на выступление, ожидали очереди на вход, и тут им объявили, что концерт отменен.

Оказывается, музыкантам не понравился баннер с надписью «Zа президента» на полотнище в цветах российского флага – персонал коллектива закрыл его черным полотном.

Когда баннер попытались снять, коллектив «Би-2» объявил об отмене концерта, заявив, что его «не дали» провести, - сообщает ФБА «Экономика сегодня». Деньги за билеты «Би-2» пообещали вернуть.

Солистам Леве и Шуре (Егору Бортнику и Александру Уману) посоветовали отказаться от выступлений в России, если им мешает играть и петь флаг страны с патриотичным лозунгом. В комментариях артистам рекомендовали по примеру не поддерживающих спецоперацию знаменитостей прокинуть Россию.

Во «Вконтакте» Юлия П. призналась, что музыканты ее разочаровали: «Давайте уже по-честному. Если вы не с народом, то и нечего выступать в России». Ее поддержала Галина Б.: «Согласна. Чемодан, вокзал, Израиль».

«Все скидывают маски. Что ж, найдите другую родину, которая будет вам аплодировать. С нас хватит», – заявил Юрий Ш.

«Не хотят выступать на фоне? У меня вопрос. Вы офигели, господа артисты? Если такие принципиальные, сидите дома, бренчите на своих гитарах родственникам на кухне. Сейчас вся страна в этих фонах. И других не будет», – пишет Елена Р.