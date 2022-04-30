В России готовятся к борьбе с холерной инфекцией

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30 апреля 2022, 21:56 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Руководители территориальных органов Роспотребнадзора до 1 июня должны совместно с местными властями оценить готовность больниц и лабораторий к выявлению больных холерой, а также рассчитать потребность антибактериальных препаратов, как при единичных выявлениях больных, так и на случаи серьёзных осложнений.

Дано задание определить категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации. В специальном календаре профилактических прививок сказано, что это лица, выезжающие в неблагополучные страны или регионы, и население субъектов России в случае осложнения эпидемиологической ситуации в стране или в сопредельных государствах. Иными словами, в случае обострения обстановки с холерной инфекцией могут обязать вакцинироваться всех жителей того или иного региона.

Также в недавно выложенном постановлении говорится о необходимости усиления контроля за исследованиями сточных вод, и в том числе в пунктах временного размещения лиц, прибывающих на российскую территорию. Главам управлений Роспотребнадзора нескольких регионов (Ростовская обл., Белгородская, Курская, Воронежская, Брянская, Краснодарский край, Крым и Севастополь) даны рекомендации расширить объёмы исследований и чаще брать водные пробы. В ведомстве отметили, что холера до сих пор считается серьёзной и опасной инфекцией нашей планеты, и осложнения от неё могут приводить к летальным исходам. Также в организации уточнили, что в ходе мониторинга холеры на глобальном уровне установлено, что за последнее десятилетие в мире было зарегистрировано почти 5 млн больных холерой в 97 странах мира.

В Роспотребнадзоре заявили, что принятое постановление прежде всего направлено на предотвращение завоза инфекции и на купирование возможности её распространения. Отвечая на вопросы СМИ о причинах всплеска холерной заболеваемости, представители ведомства не упомянули гуманитарную ситуацию в Украине и на Донбассе. По их мнению, причина кроется в общей угрозе со стороны данного заболевания.