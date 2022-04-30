1 мая челябинцев после салюта будут ждать троллейбусы и трамваи

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

30 апреля 2022, 10:31 Анна Семенова

Транспорт будет ждать горожан, чтобы развести по домам. Фото: Дмитрия Куткина, "Вечерний Челябинск"

Рассказываем, как изменится движение общественного транспорта в праздничный день.

Завтра, 1 мая, в Челябинске прогремит праздничный салют, так как два года назад ему присвоили статус города трудовой доблести. Соответственно, на время фейерверка будет меняться расписание общественного транспорта.

С 20 до 23 часов в центре города движение будет перекрыто, внимательными нужно быть и автомобилистам. Ограничения коснутся следующих улиц:

улица Цвиллинга, от пр. Ленина до улицы Труда;

улица Кирова, от улицы Труда до пр. Победы;

улица Братьев Кашириных, от Северо-Крымской до Российской (с учетом новой развязки);

Свердловский проспект, от пр. Победы до пр. Ленина;

улица Труда, от Российской до Свердловского проспекта;

улица Красная, от пр. Ленина до пр. Победы.

Автобусы в указанное время пойдут следующим образом:

№ 8 на участке от Российской до Северо-Крымской проследует по проспекту Ленина, улицам Энгельса и Труда, вместо Братьев Кашириных.

№ 9, 34 и 45 обойдут участок Свердловский проспект — проспект Победы — улица Кирова — Братьев Кашириных — Российская, проедут по улицам Молодогвардейцев, Каслинской, с Новомеханической на Российскую и проспект Победы;

№ 15 объедет Свердловский проспект по проспекту Победы, улицам Чайковского, Братьев Кашириных, Северо-Крымской, Труда и Энгельса;

№ 18 с проспекта Ленина уйдет на улицу Российскую, далее по улицам Новомеханическая и Каслинская и по обычному маршруту;

№ 71 не сможет попасть на участок от улицы Братьев Кашириных до Свердловского проспекта, а пойдет в объезд по улице Чайковского и Комсомольскому проспекту, далее — без изменений.

А после салюта рогатый транспорт будет ожидать горожан на ближайших к месту запуска остановках. Напоминаем, что палить будут на набережной Миасса, рядом с органным залом «Родина», начало в 22:00.



На трамвае уехать домой можно будет:

С остановки «Цирк» - на «северок» (маршрут №16), на АМЗ (маршрут №17), в Ленинский район (маршрут №22).

С остановки «улица Калинина» - на Медгородок (маршрут №20).

С остановки «Теплотехнический институт» - на ЧМЗ (маршрут №3).

С остановки «Областной краеведческий музей» - на Медгородок (маршрут №20).

С остановки «Площадь Ярославского» – на вокзал (маршрут №3), на ЧМЗ (маршрут №18).

С остановки «улица Пушкина» – на ЧЭМК (маршрут №5), в Ленинский район (маршрут №22), на вокзал (маршрут №5).

С остановки «улица Карла Маркса» - на Чистопольскую (маршрут №22).

С остановки «Площадь Революции» - на вокзал (маршрут №7).

Троллейбусы повезут: