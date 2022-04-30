Аналитики сообщили, что 82% россиян за последний месяц стали больше времени проводить с родными и друзьями

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30 апреля 2022, 09:44

пляж, pixabay.com

Аналитики провели исследование и установили, что за последний месяц 82% граждан России стали больше времени проводить с родственниками и друзьями. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщили журналисты.

Согласно последним данным аналитиков, чаще всего россияне ходят другу в гости (35%), пятая часть опрошенных предпочитают встречаться в ресторанах и кафе, а еще четверть отправляются с родными на дачу.

82% респондентов, как сообщает RT, признались, что подобные встречи с семьей и друзьями дают им возможность снизить уровень стресса.