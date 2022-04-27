Эксперт Сулименко рассказал, как снизить уровень тревоги и стресса

Аргументы Недели → Общество 13+

27 апреля 2022, 16:25

Фото: pixabay.com

У сотрудников на работе обязательно должны быть перерывы, так как они помогают повысить продуктивность, поддерживать высокую мотивацию и просто меньше уставать. Проректор по учебной работе «Университета 2035» Олег Сулименко рассказал «Вечерней Москве», как использовать перерывы с пользой.

«Перерывы можно проводить по-разному. Просмотр лент новостей в соцсетях вряд ли поможет отдохнуть от работы. А вот, например, физическая активность поможет повысить концентрацию внимания. Здоровый перекус и общение с коллегами тоже пойдут только на пользу. Если есть возможность для медитации, не стоит ее упускать: она снизит тревогу и повысит мозговую активность», — объяснил эксперт.

Сотрудник, который проводит много времени за компьютером, должен сделать зарядку для глаз. Также можно просто прогуляться на свежем воздухе. Для этого подойдут парки, так как зелень вокруг снижает уровень тревоги и стресса.

Если сотрудник продолжительное время сидит за компьютером, то ему нужно реже делать перекусы, то есть минимальный интервал между приемами пищи должен составлять час-полтора.