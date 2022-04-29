«Ночные волки» откроют сезон традиционным мотопробегом и зрелищными шоу – Хирург

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29 апреля 2022, 19:34 Марьяна Полянская

Фото: личный архив

Завершая гуманитарную миссию в Донецке, президент Всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург) пригласил всех 30 апреля на традиционное открытие мотосезона в Москве. «Последние лет 15 мы проводим его строго в первые выходные после Пасхального Воскресенья», - напомнил он.

На трех площадках жителей и гостей столицы ожидает насыщенная развлекательная и спортивная программа, сообщает пресс-служба клуба. Сбор участников праздничной мотоколонны традиционного общегородского и даже всероссийского мотосезона начнется в московском Байк-центре 30 апреля с 10:00, напоминают организаторы. Для всех готовятся полевые кухни, бесплатный горячий чай. В 12:00 мотоколонна стартует в сторону «Крокус-Экспо», где пройдет праздник «Мы вместе – за безопасность дорожного движения». Гостей ждут показательные выступления сотрудников специализированного мотовзвода ДПС, профессиональных спортсменов, зрелищное мотошоу, выставка эксклюзивной техники, конкурсы и интерактивы. «Юля Чичерина будет нашим гостем на открытии мотосезона-2022 и обещала спеть на площадке у «Крокус Экспо» сразу по прибытии туда участников мотопробега из Байк-центра», - сообщил А. Залдастанов.

Потом мотоколонна направится по городу к парку «Музеон», где пройдет экстремальная шоу-программа.

Кульминация вечера - в Байк-центре на улице Нижние Мневники, 110! С 18:00 - праздничный концерт, среди участников которого – Вадим Самойлов и "Агата Кристи", Мара, Вадим Степанцов и "Бахыт-Компот", группы "Зверобой" и "Ещё". Кроме того, будут трюковая программа, шоу спецэффектов и неповторимый салют, обещают организаторы.

Напомним, что «Ночные Волки» из разных регионов России собирают и отправляют гуманитарные грузы (продукты питания, товары первой необходимости, медикаменты) для жителей Донбасса, рассказывал «АН» А. Залдастанов. «Если хотите, можете присоединиться и тоже привезти необходимые вещи, которые байкеры доставят непосредственно людям в Донбасс и Ростовскую область», - призывал Хирург.