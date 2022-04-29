Президент Казахстана Токаев: никакой дискриминации в отношении языков быть не должно

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29 апреля 2022, 11:45 Источник: РИА Новости

Kremlin Pool/Globallookpress.com

В Казахстане должна укрепляться роль государственного языка — казахского, но не в ущерб другим. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

На сессии Ассамблеи народа Казахстана президент заявил, что правительство должно принимать меры по укреплению государственного языка, зафиксированного в Конституции Казахстана. Однако должное место в основном законе занимает не только казахский язык, но и русский, поэтому глава государства предложил исходить из этих данных при разработке мер. Также такое решение не должно притеснять другие языки, в том числе их носителей.

Ранее сообщалось, что все больше жителей Казахстана эмигрируют в Россию для повышения уровня жизни.