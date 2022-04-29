«Известия»: за ввоз в Россию разрешенных ВОЗ лекарств без регистрации могут ввести штрафы

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29 апреля 2022, 07:52 Источник: Известия

таблетки, pixabay.com

Газета "Известия" сообщает, что Государственная дума может ввести штрафы за ввоз в Россию незарегистрированных лекарственных препаратов, рекомендованных Всемирной Организацией здравоохранения.

Предполагается, что Госдума может одобрить вышеуказанный законопроект 17 мая текущего года.

За нарушение запрета на ввоз таких лекарств россияне смогут получить штраф в размере от 75 до 200 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели и должностные лица – от 150 до 600 тысяч рублей, а юридические лица – от двух до шести миллионов рублей или же административное приостановление деятельности на срок от трех месяцев.

В правительстве сообщили, что внесение корректировок в закон связано с возможной опасностью иностранных препаратов для граждан РФ.