Московская школа, где обучали журналистов и политиков страны, сотрудничала с британскими спецслужбами

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28 апреля 2022, 22:38 Источник: Лента.ру

Фото: pixabay.com

Стало известно, что «Московская школа гражданского просвещения», которая готовила российских политиков, журналистов и общественных деятелей, взаимодействовала с британскими спецслужбами.

С 2016 по 2020 годы в Оксфорде проводили семинары, на которых собирались журналисты из СМИ, признанных иноагентами. В том числе речь идет о таких медиа как «Эхо Москвы», «Радио Свобода», «Важные истории», «Новая газета», The Insider, «Такие дела», «Дождь», BBC и других. Также занятия посещали представители издания «Кавказский узел», правозащитного центра «Мемориал», проектов 1 NGO LAB («1-я Лаборатория НКО») и «Инфометр», спонсируемых Лондоном.

Все эти мероприятия проходили под эгидой правительства Великобритании. Среди организаторов Ассоциация школ политических исследований при Совете Европы, британский филиал School of Civic Education и та самая Московская школа гражданского просвещения, которая с 1993 года вела бурную деятельность. В основном Школа проводила семинары. Причем, чаще всего за рубежом. Основатели так называемого учебного заведения – Елена Немировская и Юрий Сенокосов. Активное участие в работе принимали и многие известные лица. Но самое интересное, что Школа активно работала с сотрудниками британских спецслужб.

Мы расскажем о людях, которые входили в совет директоров Школы. Многие из них покажутся вам знакомыми, а некоторых из них вы можете впервые видеть. Это Александр Волошин (Уралкалий, Норильский никель), Чарльз Райан (Магнит), Тоби Гати (советник президента США), Михаил Задорнов (ФК Открытие), Роджер Маннингс (АФК Система, ЛУКОЙЛ), Игорь Минтусов (Никколо М), Сергей Недорослев (Деловая Россия), Рене Нюберг (посол Финляндии в России), Михаил Сульман (Нобелевский Фонд).

Мимо нашего внимания не смогли ускользнуть эксперты и выпускники Школы, которые оказались официально трудоустроены и работали на благо правительства Великобритании. Это Антон Барбашин и Ольга Ирисова (Riddle), Андрей Колесников (Карнеги), Андрей Солдатов и Ирина Бороган (Агентура.ru), Елена Жемкова (Мемориал), Михаил Фишман (Дождь), Анна Ривина (Насилию.нет) и другие. Были приятно удивлены присутствием Светланы Ганнушкиной (Гражданское содействие) и Алексея Кудрина (Счетная палата РФ) в качестве экспертов.

С 2014 года Школа признана иностранным агентом. В 2021 году «Ассоциацию школ политических исследований при Совете Европы», которая имела к ней отношение, признали нежелательной на территории РФ.