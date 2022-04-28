VK потерял более 50 млрд рублей

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28 апреля 2022, 21:51

Фото: pixabay.com

Общий чистый убыток VK по МСФО в первом квартале 2022 года вырос в 22,3 раза в отличие от прошлого года. По данным самой компании, он составил 54,9 млрд рублей. Об этом сообщает «АБН».

Результаты работы ключевых компаний и совместных предприятий оказались в убытке. СП «O2O» потерял 9,3 млрд рублей, а убыток СП AliExpress Россия составляет 1,2 млрд рублей. Убыток Учи.ру оценивается в 34 млн рублей, а вот Умскул, наоборот, оказался в положительном состоянии. Его прибыль – 36 млн рублей.

Отчетности VK Company Limited показывает, что выручка за первые три месяца у компании увеличилась на 9%, достигнув 30,9 млрд рублей.

Чистый долг VK без учета обязательств по аренде оценивается в 54,4 млрд рублей. Если же учитывать арендные обязательства по состоянию на конец марта, то он составляет 70,7 млрд рублей.