Кубанские общественники провели занятие в Школе правовой и политической культуры

Аргументы Недели. Кубань → Общество

28 апреля 2022, 18:34

Председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова 26 апреля провела лекцию для молодых избирателей в Молодежной школе правовой и политической культуры. Слушатели познакомились с работой российской избирательной системы, узнали об институте общественных палат в России и на Кубани, а также о том, кто может стать независимым общественным наблюдателем на выборах.

Как отметила Любовь Попова, кубанская молодежь с каждым годом проявляет все больший интерес к общественной жизни и, в частности, к выборам.

– Наша задача — поддержать молодых людей в этом стремлении, дать им базовые знания, научить ориентироваться в информационном потоке, который к выборам кратно усиливается, – обозначила свою позицию Любовь Попова.

Напомним, образовательный проект кубанского избиркома «Молодежная школа правовой и политической культуры» стартовал в 2017 году. Он представляет собой цикл лекционных занятий, посещать которые могут все желающие. Занятия проводят представители крайизбиркома, Совета при главе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека, Российского фонда свободных выборов, Общественной палаты региона. Анонсы будущих лекций и записи уже проведенных занятий можно найти на сайте и Rutube-канале крайизбиркома.