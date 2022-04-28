Бочкарев: На стройплощадках Москвы усилят контроль за соблюдением требований охраны труда

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28 апреля 2022, 14:54

Бочкарев А.Ю. Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что работа по выявлению нарушений требований охраны труда на стройплощадках столицы будет усилена.



«В Москве принимаются меры по усилению контроля за соблюдением требований охраны труда на стройплощадках. Инспекторы Мосгосстройнадзора будут контролировать выполнение проектных решений по охране труда на каждой выездной проверке объектов капитального строительства», - сказал Андрей Бочкарев.



Он отметил, что во время проверки соблюдения требований по охране труда инспектируется, насколько безопасно организовано строительство. Проверяются подъездные пути и дороги на самой стройплощадке, организация рабочих мест, правильное складирование материалов, электробезопасность, защитные ограждения в местах прохода людей и при перепадах высот, а также наличие протоколов изучения сотрудниками требований охраны труда. Бочкарев добавил, что также проверяется ношение рабочими средств индивидуальной защиты - касок, защитных очков, масок при некоторых работах и защитных поясов.



«Контролируется наличие на площадке средств коллективной защиты - улавливающих сеток, защитных ограждений строительных лесов, щитов, закрывающих проемы, лифтовые, вентиляционные шахты», - отметил заммэра Москвы.



По словам председателя комитета государственного строительного надзора Москвы Игоря Войстратенко, только за I квартал 2022 года число проверок строящихся объектов в столице составило более 1,6 тыс., и подавляющее большинство инспекций включает в себя проверку требований по охране труда и техники безопасности. Он уточнил, что среди наиболее распространенных нарушений Мосгосстройнадзор отмечает отсутствие защитных ограждений на перепадах высот, средств коллективной защиты (например, защитно-улавливающих сеток), игнорирование средств индивидуальной защиты, нарушения требований электробезопасности и пожарной безопасности. Помимо этого, инспекторы ведомства нередко выявляли за прошедшие месяцы 2022 года нарушения по содержанию строительных площадок, такие, как захламление рабочих проходов и отсутствие моек колес.



Глава надзорного ведомства пояснил, что всего с января 2022 года за нарушения, связанные с содержанием строительных площадок, несоблюдением требований охраны труда и несвоевременным их устранением в отношении должностных и юридических лиц строительных компаний-подрядчиков, а также заказчиков вынесено 591 постановление по делам об административных правонарушениях на общую сумму примерно 45,9 млн руб.



«Каждый случай нарушений берется под контроль до полного устранения всех выявленных замечаний. Стоит отметить, что, несмотря на рост объемов строительства в Москве, число нарушений в области охраны труда за последние два года остается почти неизменным, что говорит об эффективности работы наших инспекторов», - подчеркнул Войстратенко.



По его словам, все больше застройщиков осознают, что безопасность объекта должна является одним из главных приоритетов наряду с качеством работ, а поддержание высокого уровня трудовой дисциплины выгодно в том числе и с экономической точки зрения.



