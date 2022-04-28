Компания VK договорилась о покупке «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен»

В четверг, 28 апреля, стало известно, что VK договорилась с "Яндексом" о приобретении сервисов "Яндекс.Новости" и "Яндекс.Дзен". Соответствующую информацию предоставили сегодня днем в компании.
В сообщении говорится, что VK Company Limited подписала соглашения с "Яндексом" о ключевых условиях приобретения сервиса "Яндекс.Новости" и платформы "Яндекс.Дзен".
Подчеркивается, что для совершения сделки обеим сторонам необходимо получить согласования от корпоративных и регулирующих органов, в частности, речь идет о Федеральной антимонопольной службе. Детали будут предоставлены позже.