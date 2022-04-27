Операция по спасению белки: волонтер в Химках ухаживает за пострадавшим зверьком

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27 апреля 2022, 22:23

Фото: pixabay.com

Житель Химок помогает пострадавшей белке, подробнее рассказал интернет-портал «Подмосковье сегодня».



Белочка, которую теперь зовут Глаша, упала с большой высоты. Из-за этого она получила черепно-мозговую травму, что лишило ее возможности ходить прямо. Также белочка не может закрыть глаз из-за поврежденного лицевого нерва.



Спасти пострадавшую решился житель Химок – Евгений Косарев. О белочке он услышал от своих знакомых и решил забрать домой, ведь для восстановления ей необходим постоянный уход и поездки к ветеринару.



«На сегодняшний день продолжаем ухаживать за Глашей. Травму головы успешно пролечили, но остаются последствия – прямо двигаться не может. Еще есть сложности с глазом. Вот сейчас нашли специализированного офтальмолога для экзотических животных, скоро поедем к нему», - делиться с волонтерами Евгений Косарев.



Мужчина считает, что после такой травмы белочка не сможет вернуться в парк и выживать там, поэтому будет искать ей новый дом. На лечение Евгений тратит свои деньги, но его совершенно не заботит стоимость лечения, ведь главное, чтобы со зверьком все было хорошо.