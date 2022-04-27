Депутат Госдумы Сергей Гаврилов: Необходимо в разы увеличить оклады авиастроителей

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27 апреля 2022, 20:56

Фото: Депутат Госдумы Сергей Гаврилов

В Таврическом дворце в Петербурге состоялось заседание Совета законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации, в рамках которого к парламентариям обратился Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Комментируя состоявшееся заседание, председатель Комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов отметил, что дискуссия между участниками носила конструктивный характер, и "были высказаны разносторонние, порой эмоциональные, но полезные для работы парламентариев мнения и предложения".

"Мы, безусловно, поддерживаем предлагаемые Президентом России меры по индексации пенсии, всех социальных пособий, а также заработных плат специалистов бюджетной сферы. Глава государства также затронул проблемы российского авиастроения, связав их с тем, что наш внутренний рынок все это время был "схвачен иностранными производителями". Это действительно так. Сейчас мы освободились от западного лоббистского давления и ненужных зависимостей, в том числе в рамках ВТО. Считаем необходимым на государственном уровне инвестировать в разработки в сфере высокотехнологической промышленности, обеспечить субсидирование перевозок российскими авиаперевозчиками внутри страны, создать в России склады запчастей для обеспечения фактического налета и повышения уровня безопасности российских авиакомпаний. Вместе с тем полагаем, что в отрасли не хватает специалистов — инженеров, технологов, производственных рабочих — это связано, в том числе с низким уровнем заработной платы в авиапроме. Поэтому необходимо в разы увеличить оклады авиастроителей. Тогда мы сможем уверенно выйти на серийное производство отечественной авиатехники", — сказал Сергей Гаврилов.

Депутат ГД Сергей Гаврилов напомнил, что "Президент обратил особое внимание на работу парламентариев в группах дружбы с коллегами из других стран, отметив, что "нужно максимально задействовать все доступные форматы и каналы парламентской дипломатии".

"Мне доверено руководство депутатской группой ГД по связям с Всекитайским собранием народных представителей. Могу сказать, что китайские коллеги полностью поддерживают позицию России в различных сферах, подтвердив намерения о развитии сотрудничества между нашими странами. Поставлены амбициозные планы — достижение российско-китайского товарооборота свыше 200 млрд. долларов, полного перехода на расчеты в национальных валютах. Важно, что глава государства отметил значимость межпарламентского сотрудничества, продолжим нашу работу", — отметил Сергей Гаврилов.