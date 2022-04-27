Глава Киржачского района Букалов закрыл глаза на нанесенный местному бюджету ущерб в размере 2,3 млн рублей

Аргументы Недели → Общество 13+

27 апреля 2022, 19:47

Фото: tv-mig.ru

На фоне новых геополитических и внутриэкономических реалий силовые и надзорные ведомства ужесточают контроль за коррупционными и иными правонарушениями во властных структурах. Сейчас на счету каждый бюджетный рубль. Взяточники, принимающие несделанный ремонт дороги или школы. Участники организованных групп, осуществляющие хищения с госпредприятий. Халатные бездельники, банкротящие хозяйства. Слабоватые на передок начальники, продвигающие по карьерной лестнице своих бестолковых и алчных любовниц. Всех таких неблагонадежных теперь станут оперативнее разрабатывать, припоминая и старые «грешки». Многие недобросовестные чиновники, вероятно, уже почувствовали свежее веяние, холодком пробежавшее по пушку на рыльцах. Те, кто еще не почувствовал либо очень самоуверен, либо очень глуп.

Во Владимирской области неожиданное развитие приняла история с уничтожением участков векового Кипревского леса в Киржачском районе. И в эпицентре скандала сам глава райадминистрации Илья Букалов, который к местному бюджету и подчиненным относится весьма своеобразно. По-свойски, можно сказать. Примером тому уже стала незаконная вырубка реликтового леса, случившаяся по вине протеже (читай подруги) Букалова – Светланы Кондратьевой, экс-главы поселения Кипрево.

Светлана Кондратьева, фото: pravda.ru

Светлана Кондратьева, фото: pravda.ru

В мае 2020 года Кондратьева, которая занимала свой пост всего несколько месяцев, договорилась со знакомой семьей, что позволит ей вырубить участок леса, находившегося на балансе муниципалитета. Подрядчик в лице некоего ИП Оганеса Больщикяна, согласно договору, абсолютно бесплатно должен организовать вырубку.

Букалова в этой ситуации ничего не смутило. Вековые сосны и ели начали рубить и вывозить под предлогом строительства домов для многодетных семей. При этом здешняя заболоченная местность для строительства непригодна. По сути, при участии местных властей нагло реализовывалась теневая схема незаконного сбыта древесины. После того как жители Кипрево забили тревогу, к ситуации подключились следственные органы.

Фото: dlh.avo.ru

Было установлено, что в результате противоправных действий Кондратьевой было незаконно вырублено более 70 деревьев, администрации Киржачского района нанесен ущерб на сумму более 2,3 миллионов рублей. А в октябре прошлого года экс-главу Кипрево, признавшую свою вину, приговорили к 3 годам лишения свободы условно.

И вот сейчас обнажилось уравнение с одним неизвестным (на самом деле, известным). Дано: коррумпированная чиновница, ущерб размером в 2,3 млн, решение суда. Неизвестно: почему господин Букалов не спешит взыскивать с гражданки Кондратьевой признанный судом обозначенный ущерб?

Нет ли в этой истории и его злого умысла? Или, может, Кондратьева уже заранее его погасила главе районной администрации, но только в обход казны?

Илья Букалов, фото: vk.com

В общем существенные вопросы имеются. И у журналистов, и у местных жителей они возникли еще во время следствия, когда Букалов выгораживал свою подчиненную, убеждая всех в том, что спилили то всего 8 деревьев, и то - не самом Кипревском лесу, а вдоль железной дороги. Вторил чиновнику и известный в районе депутат-«правдоруб» Сергей Федосеев, который считает себя защитником прав местных жителей. И лично госпожи Кондратьевой, очевидно. Он вообще ничего противозаконного в ее действиях не обнаружил, в отличие от судьи.

Примечательно также, что Букалов до своего назначение руководителем администрации Киржачского района в 2019-м был главой поселения Кипревское. Получив должность повыше, он продвинул на свой прежний пост Кондратьеву.

Известно еще и то, что Букалов тесно связан с продажей и постановкой на учет земельных участков, а также с процедурами по изменению категорий земли. Супруга главы Киржачского района Наталья Букалова владеет фирмой «Терра», занимающейся продажей земельных участков и, в частности, выводом земель из лесного фонда.

Теперь же в истории с уничтожением участка Кипревского леса, главным «героем» которой становится уже сам Букалов, а не Кондратьева, появляются новые действующие лица. Речь идет о прокуроре Владимирской области Владиславе Малкине, которому местные жители направили обращение в связи с бездействием главы администрации Киржачского района. Последний по непонятным причинам не стремится восполнять ущерб, нанесенный местному бюджету. Все основания для этого у Букалова есть. Что ему мешает – в этом, и стоит разобраться Малкину, который возглавил областную прокуратуру в конце февраля этого года. Вероятно, что на новом месте он захочет проявить себя раскрытием какого-то громкого дела. И даже от служебной проверки случится резонанс, который дойдет и до владимирского белого дома. И у ВРиО губернатора Александра Авдеева в преддверии выборов появится шанс зарекомендовать себя крепким хозяйственником и легалистом. Глава региона обязан не только отвечать за бюджет, но и защищать права граждан, которые в первую очередь страдают от ущерба, нанесенного в сфере экологии.



Известно, что в администрацию Киржачского района от МЧС поступало предписание убрать на месте незаконной вырубки и валежник, и порубочные остатки. Администрация это требование проигнорировала.