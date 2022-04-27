Путин пообещал, что в ближайшее время в России будут повышены пенсии, социальные пособия и зарплаты бюджетников

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27 апреля 2022, 18:31 Источник: ТАСС

Президент РФ Владимир Путин, Kremlin Pool/globallook.com

Уже в ближайшее время будет принято решение о проведении внеплановой индексации пенсий, социальных выплат и зарплат бюджетников. Об этом сообщил в среду президент РФ Владимир Путин, выступая на встрече с Советом законодателей.

«В ближайшее время будут приняты конкретные решения по индексации пенсий, всех социальных пособий, а также заработных плат специалистов, занятых в бюджетной сфере», - заявил президент.

Ранее помощник президента Российской Федерации Маским Орешкин сообщил, что внеплановая индексация пенсий, минимального размера оплаты труда и социальных выплат готовится и будет объявлена в скором времени.