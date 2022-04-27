Москалькова сообщила о 72 российских гражданских моряках, которые не могут выбраться из Украины

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27 апреля 2022, 16:17 Источник: ТАСС

Омбудсмен, Татьяна Москалькова, Kremlin Pool/globallook.com

72 гражданских моряка и восемь судов удерживаются украинской стороной на судоремонтном заводе в Измаиле. Об этом сообщила в среду уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

Омбудсмен рассказала журналистам, что ей удалось связаться с моряками.

«У нас есть понимание, что они получают питание, у них есть вода, медикаменты, но они не имеют возможности вернуться», - сообщила Москалькова.

Ранее в апреле омбудсмен рассказала в своих соцсетях о том, что благодаря вмешательству института Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации удалось вернуть домой 32 российских дальнобойщика, которые после начала военной спецоперации оказались на территории Украины и не могли выбраться оттуда.