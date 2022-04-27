Житель Владимирской области пытался убить чиновников гранатой

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27 апреля 2022, 14:46 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: pixabay.com

Следственное управление СК РФ по Владимирской области возбудило уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом в отношении 38-летнего местного жителя.

Он попытался взорвать гранатой группу чиновников в парке «Сосенки». Как выяснилось, мужчина пошёл на покушение из-за недовольства санитарной вырубкой деревьев. До совершения преступления он угрожал должностным лицам и говорил, что не позволит спиливать деревья ни при каких обстоятельствах. Как рассказали в СУ СКР, в ходе словесного конфликта местный житель бросил в собравшихся в парке чиновников «предмет, похожий на гранату».



В результате пять человек едва не лишились жизни. Они получили осколочные ранения. Всех их госпитализировали в Александровскую больницу с многочисленными повреждениями мягких тканей металлическими осколками. Медики отметили, что оказание необходимой помощи проводилось в течение нескольких часов. Ранения были весьма серьёзные. После необходимых процедур двух пострадавших оставили в реанимации. Троих поместили в отделение травматологии. В настоящее время заявлено, что жизни пострадавших ничто не угрожает.



В СКР рассказали, что «причастность к совершению указанного преступления мужчина не отрицает». В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечении в виде заключения под стражу подозреваемого. Следователи проводят обыски в гаражах и в жилище нарушителя закона. Были допрошены участники произошедшего.