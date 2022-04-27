Аргументы Недели → Общество 13+

27 апреля 2022, 12:11

Слова апостола Павла, что во Христе нет «ни эллина, ни иудея», часто приводят как «доказательство» того, что для христиан национальный фактор якобы не должен иметь никакого значения. При этом обычно их вырывают из контекста.



Вероисповедное должно преобладать над национальным. Ни национальное происхождение, ни пол, ни социальный статус не имеют значения для спасения души. Однако из этих слов вовсе не следует, что в нашей земной жизни не должно существовать национальных особенностей, равно как христианство не выступает за упразднение понятий «мужчина» и «женщина» – более того, Православная церковь подтверждает и благословляет брак исключительно между мужчиной и женщиной.



Дореволюционные церковные авторы также указывали, что, хотя Христос пришёл ко всем людям, Он отличал иудеев от самарян и язычников. В Евангелии от Матфея есть такой сюжет. Ко Христу подходит хананеянка с просьбой помочь её беснующейся дочери, на что Он отвечает: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева… Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Но после слов этой женщины: «Так, Господи! но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их», – Христос отвечает: «О, женщина! велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему».



Многие евреи ждали от Мессии освобождения от римского владычества и возвышения своего народа над другими. А потому оказались крайне разочарованными, что царство, о котором говорил Христос, оказалось не от мира сего. Как считал известный дореволюционный священник Константин Аггеев, Голгофская трагедия совершилась на почве ложно понятого национализма: Христос не оправдал национальных мечтаний еврейских первосвященников.



В русской церковной публицистике немало писалось о том, что Господь благословил разделение людей на различные национальные культуры, и призыв христианства к единению вовсе не противоречит этому. Различие языков и национальностей – при единстве евангельской истины и наличии христианской любви – служит средством к всестороннему развитию христианского духа в человечестве, поскольку каждый христианский народ вносит свой неповторимый голос в общий хор христиан.



Вывод в церковной публицистике, как правило, делался такой: разделение людей на национальности стало следствием их грехопадения, но наказание пошло на пользу. Преодолеть же разделение можно лишь возрастая в любви, но никак не посредством насильственного уничтожения национальных «перегородок». Евангельский идеал – любовь ко всем, но достичь его можно лишь путём постепенного к нему восхождения. Невозможно полюбить всё человечество, если не полюбил сперва родных и близких, соседей, соплеменников и т.д. То есть любовь должна идти по восходящей – от любви к близким и к Родине до любви ко всему человечеству. В противном случае это обычно оказывается лицемерием: не сумев полюбить ближних, люди заявляют о любви ко всему человечеству, и, не полюбив Родины, говорят о любви ко всему миру.



Подробности читайте в свежем номере «Аргументов недели».



