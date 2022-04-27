Борьба с самостроями не должна превращаться в охоту на ведьм

Аргументы Недели. Кубань → Общество 13+

27 апреля 2022, 09:09 Игорь Прилукин

Огромный жилой массив на Ростовском шоссе, где проживают десятки тысяч краснодарцев, совершенно лишен социальной инфраструктуры, и нынешнюю гостиницу легко можно было бы приспособить, например, под начальную школу на пятьсот учеников. Или под другой важный социальный объект, так как согласно судебной экспертизе здание построено на совесть и совершенно безопасно. Неужели наведение порядка в градостроительной сфере сводится лишь к тому, чтобы всё снести? Что лучше для горожан — пустырь или школа?

Разрушительная уравниловка

Сегодня можно констатировать: в войне с самостроями власть одержала безоговорочную победу. Безусловно, отдельные, если не сказать «отбитые», граждане еще пытаются возвести многоэтажки на землях для индивидуального жилищного строительства, но шансов на узаконивание практически нет. В то же время губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на протяжении всех семи лет, что он руководит краем, постоянно призывал чиновников оперативно реагировать на сигналы предпринимателей и помогать им в «ручном режиме», решая вопросы индивидуально.

Однако создается впечатление, что, победив явные самострои, власти на местах не смогли остановиться и продолжили войну, углубляя фронт: отыскивая те объекты, которые были построены десять — двадцать и больше лет назад и давно стали частью, а иногда и украшением городского пейзажа. Притом все они узаконены, и часто не по решению суда, а в соответствии с процедурой, то есть прошли все этапы согласования. В этом случае чиновнику надо найти нарушения и положить их в основу иска о сносе, который с большой долей вероятности поддержит суд. И вуаля: очередной пустырь готов. Такое ощущение, что у чиновников есть количественный план, который надо выполнить-перевыполнить. Но всё дело в том, что такой подход вреден и для имиджа власти, и для горожан. Когда люди видят, как рушат здание, которое можно было бы использовать на общее благо, они, мягко говоря, не рукоплещут.

Картина «Не ждали»

Именно в такой ситуации оказался предприниматель Юрий Вальц.

— По сути, мы стали заложниками того, что в свое время откликнулись на предложение городской власти о создании инфраструктуры в районе Ростовского шоссе. В 2003 году я купил участок земли, на котором находилась несанкционированная свалка. Мы здесь всё выгребли, вывезли и построили гостиницу «Уральский теремок». Здание получилось красивое и крепкое, с оформлением не возникло проблем. Да и целевое использование участка предусматривало ведение коммерческой деятельности и даже строительство социальных объектов. Бизнес пошел, у нас работали до тридцати человек. Платили налоги, открыли магазин, пекарню. Рядом, на соседнем участке, построили еще одно здание, где сейчас располагается в том числе и опорный пункт полиции. В общем, всё шло хорошо, пока в 2020 году я не получил уведомление о вызове в суд по иску о признании здания самостроем. Оказалось, что сотрудник администрации города усмотрел нарушения, в частности высокую плотность застройки и, главное, недостаточный отступ от границы участка. По его мнению, я не отступил от территории общего пользования, то есть от муниципальной земли, на сорок сантиметров,— говорил Юрий Вальц.

Стоит заметить, что с 2005 года, когда построили гостиницу, в вопросе определения границ участков был сделан огромный рывок. Сейчас технические средства позволяют с большой точностью установить границы. Тогда же кадастровые инженеры пользовались теодолитом и нивелиром, которые имеют существенную погрешность. То есть никакого злого умысла у Вальца явно не было, а налицо техническая ошибка. Но именно она стала одним из основных аргументов иска о сносе.

Арбитражный суд Краснодарского края при рассмотрении дела назначил судебную экспертизу, которая подтвердила факты нарушений. Однако рецензия на это исследование не оставила камня на камне от документа. Достаточно сказать, что эксперт, делавший заключение, не являлся экспертом. У него не было никаких квалификационных документов, а сам текст экспертизы дополнял картину полного непрофессионализма. Тогда суд назначил еще одну экспертизу — и она дала четкое определение: здание не угрожает жизни и здоровью граждан и его эксплуатация безопасна. Проще говоря, построено с соблюдением всех норм и прослужит еще многие десятилетия. Однако суд по непонятной причине проигнорировал вторую экспертизу и принял решение на основании первой, которую делал, по сути, человек с улицы. А потом всё по накатанной: апелляционная и кассационная инстанции оставили решение в силе и сейчас дело готовится к передаче в Верховный Суд РФ, что может стать еще одним репутационным ударом по кубанскому правосудию — это мнение юристов, знакомых с ситуацией.

— На судебных заседаниях Юрий Вальц неоднократно пояснял, что готов привести спорный объект недвижимости в соответствие с действующими нормами. Кроме того, он готов заключить договор об аренде с последующим выкупом прилегающего к его границам земельного участка, который находится в муниципальной собственности и имеет площадь не более двухсот квадратных метров, и тогда вопрос будет снят. Отдельно замечу, что снос спорных объектов не приведет к восстановлению чьих-либо прав, так как угрозу жизни и здоровью граждан рассматриваемые здания не несут. Законные интересы для сноса отсутствуют. Нарушений прав истца, то есть органов муниципального образования, в связи с существованием рассматриваемых зданий нет. Считаю подобный способ формального применения статьи 222 Гражданского кодекса РФ несправедливым, необъективным и нарушающим права и законные интересы предпринимателя,— комментирует ситуацию сопредседатель Краснодарского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», эксперт Общественной палаты Краснодарского края Мурат Дударев.

На благо всех

Для понимания масштаба проблемы приведем список объектов, построенных на участке Юрием Вальцем: трехэтажное строение — литера А, трехэтажное строение — литера А1, одноэтажное строение — литера А, одноэтажное строение — литера А1, деревянная беседка, деревянная двухэтажная баня с комнатами отдыха, строение с бассейном, два навеса, кафе. Еще на участке располагается вышка мобильной связи, обеспечивающая стабильным сигналом значительную часть жилой застройки. И всё это хотят снести.

Юрий Вальц предлагает другой вариант.

— В нашем массиве проживают около 25 тысяч человек. Очень много детей. А школы поблизости нет. Ребята вынуждены добираться до поселка Лазурного, где учатся в переполненной школе в три смены. Я предлагаю переоборудовать наши здания под начальную школу. Мы изучали вопрос, приглашали специалистов, и они уверены, что этот проект вполне выполним. По предварительным данным, здесь смогут учиться пятьсот детей. Для меня это очень важно, и не только с точки зрения сохранения зданий. Я много лет отдал педагогической деятельности и давно мечтал построить школу. Если бы у нас получилось, она бы стала образцом, все бы силы на это отдал. Можно сказать, что это для меня проект жизни,— объясняет Юрий Вальц. — Это идеальное решение, тем более для школы уже всё есть: своя подстанция на 150 киловатт, аварийный генератор, газ, отопление, горячее и холодное водоснабжение, столовая, бассейн. В пяти метрах опорный пункт полиции. Здание зарегистрировано в установленном законом порядке, имеет все необходимые документы, а назначение участка предусматривает его использование для социальных нужд. Зачем же рушить, если можно всё решить миром и сделать доброе дело?

Обратите внимание

Эта история может легко и благополучно разрешиться, если городская администрация пойдет на мировое соглашение и тем самым исчезнет предмет спора. Самое удивительное, что это решение лежит на поверхности. Оно может стать действенным механизмом для устранения инфраструктурных проблем не только жителей дач на Ростовском шоссе, но и по всему городу. Ведь всем известно, что на Ростовке нет школ, поликлиник, государственных детских садов. И большой вопрос, когда они появятся и будут ли их вообще строить за счет города, если учитывать, что данный массив — совокупность дачных поселков. Так почему бы не поступить по-хозяйски? Надеемся, что здравый смысл все-таки возобладает. Диалог должен стать главным методом решения проблем, тем более там, где он несет только позитивные изменения.