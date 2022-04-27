Газета «Южноуральская панорама» празднует 25-летний юбилей

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

27 апреля 2022, 08:40 Татьяна Михайлова

Фото: Вячеслав Шишкоедов, из архива «Южноуральской панорамы»

Сегодня коллектив регионального издания принимает поздравления. Одним из первых, кто направил по этому случаю приветствие, стал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Он отметил, что «Южноуральская панорама» уже четверть века служит надежным источником информации о жизни в регионе, а также является площадкой для диалога власти и общества. К освещению событий журналисты издания подходят объективно и профессионально.

«Южноуральская панорама» стабильно занимает лидерские позиции в областном рейтинге печатных средств массовой информации, пользуется заслуженным доверием читателей. Все это – результат масштабной творческой работы всего редакционного коллектива», – отметил Алексей Текслер.

Также с юбилеем газету поздравил председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев. Он подчеркнул, что все 25 лет «Южноуральская панорама» востребована читателями. Ее отличает серьезный и ответственный подход к публикациям.

«На страницах «Южноуральской панорамы» находят свое отражение самые разные вопросы общественно-политической жизни, образования, культуры, истории, – добавил Александр Лазарев. – Корреспонденты газеты рассказывают о замечательных людях и добрых делах, стремятся привлечь внимание к судьбам тех, кто нуждается в поддержке».

Теплые слова в адрес редакции направила глава Челябинска Наталья Котова. «Искренне желаю сотрудникам редакции газеты «Южноуральская панорама» дальнейшего процветания, развития и успехов! Новых творческих решений, интересных рубрик, преданных читателей и растущей аудитории!», – отметила мэр.

А на сайте издания можно прочитать материал с воспоминаниями журналистов, в разное время работавших в «Южноуральской панораме».