Почему русскоязычным Латвии следует держаться вместе

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26 апреля 2022, 22:54 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: depositphotos.com

Право слово, до сих пор не понимаю, а почему в Латвии не ввели второй государственный язык – украинский? В остальном же все уже подчинено украинцам!



Не стоит этому удивляться! Стоит только ознакомиться с материалами латышских СМИ! Пройдемся по фактам, которые публикуют латышские газеты: если беженец из Украины устроился на работу, то ему выдают «подъемные» - 500 евро. Одноразовые пособия в размере прожиточного минимума – от 430 и далее, далее… Видимо, зависит от самоуправлений страны, где разместились приезжие. А размещаются они с удовольствием в Юрмале, Риге… Районы, например, Мадона, Лудза, Екабпилс, которые от 100 км и далее, гости не особо и жалуют.



Открываю латвийские СМИ и читаю – «люди устали от новостей: желание помочь беженцам среди латвийцев иссякает». А дальше пояснение – «тех, кто ищет помощи, меньше не становится, но иссякают желание и возможности волонтеров и жертвователей». Склады опустели в Латвии – нужны продукты.



Интересно, а что среднестатистический латвиец может дать в условиях практической нищеты в стране? Он давал, давал, давал, но возможности иссякли! Цены за последние два месяца увеличились безбожно, а зарплаты, пенсии, увы, не изменились! Килограмм гречки стоит 7 евро, хороший хлеб – 1,80 евро, кг соли – 2 евро. То, что бензин становится роскошью для латвийцев – факт! Счета за квартиры, свет – без слез не взглянешь! Так с каких барышей давать? А правительство агитирует и даже «угрожает»! Например, латвийским пенсионерам, как пишут латышские СМИ – показали «морковку»! Как? Просто! Возможно, увеличат пенсии, но при новом правительстве Латвии – выборы пройдут в октябре! А там, пока «раздербанят» места депутаты и прочие, то через год-два… Зато, при нынешнем правительстве, на непредвиденные расходы для беженцев нужны дополнительные 50 миллионов евро! Вона как!



Я еще не упомянула бесплатный транспорт, жилье для гостей Латвии из Украины!



Наболело!!! Я понимаю, что нуждающимся помочь – святое дело!!! И Латвия, лучше, чем, другие европейские страны, помогает! Но у «своей семьи» зачем забирать последнее?! Президента Латвии Эгилса Левитса титульные латыши называют – «отцом нации». Вернее, раньше называли, пока не увидели истинное «лицо»… Так, какой же отец у собственного ребенка кусок хлеба отнимать будет! А, может, это желание правительства показать России «фигу» - мол, мы поможем, а только не вам! Да на@ России на вашу помощь! А вот то, что вы обираете свой народ – факт!



Намедни читаю в латышских СМИ призыв министра обороны Артиса Пабрикса к русскоязычным:



«Ситуация в отношении всего русского в стране усложняется. Россия бросила тень на всех русскоязычных. Будьте активными – жертвуйте на поддержку Украины! Говорите России – нет! Это важно для нас!»



Святые Угодники! Вы понимаете, г-н Пабрикс, что говорите?



Перевожу на понятный язык – «Русскоязычные, ваше положение не особо «фонтан» в Латвии. Вы должны задобрить нас и платить, платить, жертвовать! А вот зачтется или нет – как настроение у нас, титульных, будет!»



Государственное «лицо» открыто говорит своим русскоязычным подданным, что вам «ТУТ, В ЛАТВИИ, ЖИЗНИ НЕ БУДЕТ!»



Вы представляете весь ужас, дорогие читатели?!



И это касается всех русскоязычных, независимо от позиции!



Я понимаю, что, видимо, в связи с последними событиями и приближению 9 мая, г-на Пабрикса «обуяла» нервозность, так же как и других государственных мужей Латвии, и предполагаю, что они уже думают о «маскировочном» костюме для отъезда из Латвии, но достойно же можно говорить с людьми! Или на идиотов рассчитано? Напомню, «тут не баня! Нема ни голых, ни дурных!»



Еще один «шедевр»! Один «мордатенький» латышский журналист Армандс Пуче обсудил нынче с украинцем Дмитрием Гордоном, конечно, спецоперацию! И журналист Гордон. Который справно окучивал российских звезд, и зарабатывал на них, заявил, что «в Латвии есть «пятая колонна», и следует с неугодными бороться – сделать базу данных всех агентов КГБ, и сажать в тюрьму на 15 лет за поддержку правительства России».



Насчет «пятой колонны» - не знаю, не сталкивалась, а вот то, что речь шла о русскоязычных Латвии – факт! Особенно о тех, кто не кричит во весь голос, что «ему стыдно быть русским» и он собирается «с берданкой на Кремль!»



У меня один вопрос к латышским журналистам – «А если завтра у границ Латвии возникнет ЧЕТКИЙ образ ребят из Псковской дивизии, то украинский журналист Дмитрий Гордон возьмет «пулемет» и пойдет в атаку, защищая Латвию? Вы рассчитываете на Гордона или на своих русскоязычных?»



Гордону нет дела до Латвии – у него свои проблемы! А встанут ли плечо к плечу русскоязычные за тех латышей, которые оскорбляли, унижали, изгалялись над ними? Или забыли бравые латышские пуйки (ребята - на латышском), что вам больше не верят русскоязычные, как на баррикадах в 90-е! Вы солгали, кинули русскоязычных! И веры вам нет! Особенно, когда министр обороны Латвии открыто предупредил русских, что им «ХАНА», простите!



Я открою «секрет Полишинеля», мои русскоязычные, чтобы вы вспомнили – вас в Латвии более 40% - официальная статистика! А это много, очень много! Держитесь вместе! Только вместе! Поддерживайте друг друга! Пока вы едины, то никто вас не свернет. Это единственный способ жизни! Вот потому и собирается президент Латвии Эгилс Левитс посетить Латгалию, потому как русскоязычный край! Уговорить! За 30 лет, как ее называют, русскоязычная Латгалия, была распродана, прозябала в нищете, в отличие от «правильных районов», и что сейчас манна небесная свалится на голову?



Сегодня для русскоязычных сложное время. Уже возникают неприятные ситуации, когда на русскую речь реагируют неадекватно… Это не просто слова: в одном из районов Риги был инцидент, когда на ответ по-русски, молодой человек получил в голову – заявление есть в полиции Риги…



А дальше что? Думайте! Сегодня настало время, когда русскоязычным Латвии нужно держаться вместе, чтобы защитить себя!