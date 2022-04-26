Областной онкодиспансер Балашихи получил новое оборудование

Аргументы Недели → Общество 13+

26 апреля 2022, 22:17

Фото: pixabay.com

Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области, сообщила интернет-порталу «Подмосковье сегодня» о закупке 11 видеоэндоскопических стоек экспертного класса в онкологический диспансер в Балашихе.



Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, рассказала, что возможности областного окодиспансера развивают. Сейчас там открыли 2 дополнительных кабинета эндоскопии, а также закупили современное оборудование. Новые стойки будут применять при проведении исследований пациентов, в том числе детей. Также с их помощью будет осуществляться забор биопсии.



За счет новых эндоскопических стоек планируется увеличит количество эндоскопических исследований. Сейчас в месяц проводиться от 400 до 500 исследований.