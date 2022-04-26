На RT стартовал посвящённый СВО на Украине видеопроект «Ролики на разных языках»

Аргументы Недели → Общество 13+

26 апреля 2022, 16:33

Донбасс, ополченец, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Журналисты агентства RT начали трансляцию нового проекта «Ролики на разных языках», посвящённый посвящён спецоперации ВС РФ на Украине. Здесь будут публиковать видеоролики о событиях СВО на 17 языках.

Специально под проект запущен Telegram-канал РОЛИКИ НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ, где уже начали размещать видеосвидетельства зверств украинских экстремистов, ролики с рассказами очевидцев из Донбасса и Украины о том, как с ними обращались ВСУ и боевики радикальных формирований. Также будет иной подобный контент.

«Мы открываем проект, где мы будем в открытом доступе выставлять вот эти все видео, которые мы видим здесь: как выходят пленные, как с ними обращаются, как обращается та сторона», — прокомментировала запуск проекта главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Этот проект позволит гражданам Великобритании, Германии, Франции и других стран, где закрывают доступ к российским СМИ, узнавать непредвзятую информацию о событиях, происходивших недавно и происходящих сейчас на Украине и в Донбассе.