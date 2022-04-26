Собянин упростил получение детских пособий и соцпомощи для безработных

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26 апреля 2022, 15:20

Фото: vk.com/mossobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин упростил получение детских пособий и социальной помощи для безработных.



«Правительство Москвы упростило порядок назначения социальных пособий и оказания адресной помощи нуждающимся семьям с детьми. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.



Согласно постановлению, доход гражданина, уволенного после 1 марта 2022 года и в течение трех месяцев признанного безработным, не будет учитываться при оценке среднедушевого дохода семьи при оказании следующих видов социальной поддержки: назначение ежемесячного пособия на детей в возрасте от нуля до трех лет, от трех до семи лет и от семи до 18 лет - при этом пособие будет назначено на шесть месяцев, либо до достижения ребенком возраста трех, семи или 18 лет; назначение выплаты при рождении ребенка в семье, где возраст обоих родителей не превышает 35 лет (молодые родители); заключение «социального контракта» (оказание помощи малообеспеченным семьям с детьми в обмен на обязательства родителей предпринимать активные усилия по трудоустройству); предоставление адресной социальной помощи.



«Кроме того, постановление расширяет перечень доходов семей с детьми, которые не учитываются при оценке нуждаемости для назначения социальных выплат», - отмечается в тексте сообщения столичной пресс-службы.



В перечень дополнительно включены такие виды доходов, как: компенсация родительской платы за детский сад; налоговые вычеты, полученные через работодателя, и денежные средства, возвращенные после перерасчета налоговой базы с учетом предоставления вычетов по окончании налогового периода.



«Упрощение порядка назначения социальных пособий станет эффективной мерой поддержки семей с детьми, оказавшихся в сложной жизненной ситуации вследствие временной утраты заработка одним либо обоими родителями», - подчеркивается в сообщении.



