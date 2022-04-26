В Челябинске обсудят главные аспекты социальной политики региона

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

26 апреля 2022, 14:57 Татьяна Михайлова

Изображение предоставлено организаторами

27 апреля первый заместитель губернатора Ирина Гехт станет гостем «Большой редакции». Она ответит на вопросы главных редакторов южноуральских СМИ. Главной темой обсуждения станет социальная политика в новой реальности.

Разговор будет вестись в прямом эфире. Увидеть трансляцию смогут все желающие, она будет доступна в сообществе «Гранада ТВ» во «ВКонтакте». Начало мероприятия в 15 часов.

Добавим, что «Большая редакция» — это проект медиахолдинга «Гранада Пресс». Он выпускается при поддержке Челябинской областной универсальной научной библиотеки.