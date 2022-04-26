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В Челябинске обсудят главные аспекты социальной политики региона

, 14:57

В Челябинске обсудят главные аспекты социальной политики региона
Изображение предоставлено организаторами

27 апреля первый заместитель губернатора Ирина Гехт станет гостем «Большой редакции». Она ответит на вопросы главных редакторов южноуральских СМИ. Главной темой обсуждения станет социальная политика в новой реальности.

Разговор будет вестись в прямом эфире. Увидеть трансляцию смогут все желающие, она будет доступна в сообществе «Гранада ТВ» во «ВКонтакте». Начало мероприятия в 15 часов.

Добавим, что «Большая редакция» — это проект медиахолдинга «Гранада Пресс». Он выпускается при поддержке Челябинской областной универсальной научной библиотеки.

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