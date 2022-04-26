Бочкарев: Около 12 тыс. рабочих мест создадут в ходе реорганизации части промзоны «Коровино»

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26 апреля 2022, 13:16

Бочкарев А.Ю. Фото: соцсети

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что в ходе реорганизации части территории промышленной зоны №46 «Коровино» в Дмитровском районе будет создано около 12 тысяч новых рабочих мест.



«В Дмитровском районе на севере Москвы располагается одна из крупнейших производственных территорий столицы - «Коровино» - общей площадью более 35 га. Часть этой зоны планируется преобразовать через механизм комплексного развития территорий, что позволит создать для горожан около 12 тыс. новых рабочих мест», - рассказал Андрей Бочкарев.



Он добавил, что на территории комплексного развития предполагается построить объекты промышленного и общественно-делового назначения. Общая площадь этих объектов составит больше 375 тыс. кв. м.



Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин уточнил, что реализовать проект планируется до 2035 года.



«В настоящее время ведется разработка градостроительной документации. Комплексному развитию подлежит территория, включающая земельные участки на ул. Вагоноремонтная: вл. 4А, стр. 6, 7, вл. 10А, стр. 1, 4, 7, 13, 15, 16, 17, д. 10, стр. 1, а также 80 км МКАД, вл. 4», - сообщил Левкин.



По его словам, создание новых рабочих сократит маятниковую миграцию и нагрузку на транспортную систему Москвы. Это одна из задач, которую поставил перед Стройкомплексом мэр столицы Сергей Собянин.



