Победитель шоу «Голос» иеромонах Фотий рассказал, что его родители, живущие в Германии, страдают от русофобии

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26 апреля 2022, 11:28 Источник: teleprogramma.pro

Иеромонах Фотий, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Победитель четвертого сезона шоу «Голос» иеромонах Фотий (Виталий Мочалов) рассказал, что его родителям, живущим в Германии, приходится сейчас тяжело из-за русофобских настроений.

В интервью с Антоном Красовским он рассказал, что его семья эмигрировала в Германию в 2002 году. Сам он тоже три года прожил там, а затем вернулся в Россию. Его отец работает сварщиком, мать ухаживает за престарелой бабушкой. После начала 24 февраля российской военной спецоперации в ФРГ стали сильны русофобские настроения, и его родителям приходится нелегко.

«Там началась русофобия. Русскими считают даже казахских немцев. <...> Люди сейчас в связи с событиями на Украине не здороваются, не улыбаются. Делают гадости. Стало некомфортно и небезопасно там сейчас ощущать, по рассказам мамы», — рассказал Фотий.

Ранее популярный в России бразильский писатель Пауло Коэльо назвал ситуацию в Украине «удобным поводом для русофобии».