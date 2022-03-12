Писатель Пауло Коэльо назвал ситуацию в Украине «удобным поводом для русофобии»

Аргументы Недели → Общество 13+

12 марта 2022, 22:31 Источник: Twitter

Пауло Коэльо, Michal Krumphanzl/globallook.com

Популярный в России бразильский писатель Пауло Коэльо прокомментировал в своем твиттере ситуацию вокруг Украины и призвал не винить в происходящем «простой народ».

«Украинский кризис — удобный повод для русофобии», - написал Коэльо. Он рассказал, что был в украинских Львове, Киеве, Одессе, Ялте, Чернобыле и проехал десять тысяч километров на поезде по России: от Москвы до Владивостока. «Да, идет война, но не вините простой народ», - призвал писатель.

После начала военной спецоперации в Украине россияне на Западе стали подвергаться травле со стороны местных жителей. Об этом написала российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

Компания Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) разрешила размещать в своих соцсетях насильственные высказывания в отношении российских военных.