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25 апреля 2022, 20:45 Источник: Известия

фото: pixabay.com

Россияне начали массово продавать загородные дома. Об этой тенденции в понедельник, 25 апреля рассказал эксперт по загородной недвижимости Антон Сауков.

Количество заявок на продажу загородных домов в этом году по сравнению с периодом марта выросло на 82 процента. В 2021 году активность покупателей в апреле на 24 процента превышала показатели предыдущего месяца.

Сауков отметил, что апрель в этом году бьет все рекорды по приросту количества продаваемых объектов в сегменте загородной недвижимости, по сравнению с апрелем 2021 года количество заявок больше на 70 процентов. Сейчас, впервые с момента начала пандемии коронавируса динамика прироста объема предложения превышает динамику спроса. Рынок разворачивается к покупателю.

Эксперты объясняют, что большой спрос на загородную недвижимость в последние два года привел к тому, что на рынке появилось много частных строителей, они скупали земельные участки для строительства на них домов и последующей их продажи. Сейчас многие стали активно реализовывать как построенные дома, так и земельные участки.

По мнению эксперта, многие продают загородную недвижимость с целью погашения кредитов.