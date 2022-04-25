Россияне о заявлении Макаревича об отказе оформлять новорожденному сыну гражданство РФ: «Чем гордитесь»

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25 апреля 2022, 19:53

Андрей Макаревич, фото: vk.com/andreymakarevich

Андрей Макаревич, музыкант, лидер «Машины времени», не собирается оформлять гражданство России родившемуся в Израиле сыну. В возрасте 68 лет Макаревич стал отцом. Мальчика родила четвертая жена артиста гражданка Израиля Эйнат Кляйн.

Малыш появился на свет 30 марта в 7:50 утра в Тель-Авиве. Макаревич рассказал о новорожденном: «Показатели идеальные - 10 из 10, характер активный и любознательный, аппетит хороший, голос громкий».

После женитьбы Макаревич почти всегда живет в Израиле. Молодая мама Эйнат Кляйн в интервью Ксении Собчак рассказала, что российского гражданства у мальчика не будет, поскольку израильский паспорт покрывает все его потребности. Супруга Макаревича также уточнила, что «настоящий еврей должен жить в Израиле». Но говорить с сыном Кляйн по-русски собирается.

Россияне в сети заметили демонстративность в решении Макаревича и Кляйн о гражданстве сына. Пользователи сравнивают риторику и поведение Макаревича и его жены с обиженными подростками, которые стремятся показать отказ от чего-то, вызывающего у них негативные эмоции, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Надеюсь, сам Макаревич докажет, что он мужик, и откажется от российского гражданства», – пишет в «ВК» Виктор С.

«В России вас мало кто ждет, хоть с мужем, хоть без, и именно благодаря словам и действиям вашего мужа», – обратился к Кляйн Александр П.

«Чем гордитесь? Надо гордиться гражданством России, а не тем, что у младенца его не будет. Ну, а мы переживем, уверяю вас», – считает Наталия М.

«Да кому вы нужны? Даже престиж имени профукали», – отмечает Ольга Г.

В интервью Ксении Собчак Андрей Макаревич заявил, что не имел планов по эмиграции, сославшись на склонность решать проблемы по мере их поступления. Музыкант также рассказал о жизни в Израиле в однокомнатной квартире.