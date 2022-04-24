О чем сказала Чулпан Хаматова на митинге в Латвии​

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24 апреля 2022, 15:51 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяны Тимуки

В Латвии состоялся митинг русскоязычных, которые призывают «остановить» спецоперацию. В нем принимали участие россияне, которые покинули Россию. Главной «звездой» была, конечно, Чулпан Хаматова.

Митинг проходил около памятника Свободы (Милда). Актриса Чулпан Хаматова сказала речь: она выразила уверенность, что у президента России, и в самой России не такая «мощная» поддержка, как показывают соцопросы. Какие соцопросы? Актриса об этом не сказала!

«В России достаточно людей, которые чувствуют так же, как я. Россия – моя страна и я категорически не приемлю того, что от моего имени делает моя родина!» - заявила Хаматова.

Что именно делает? Эмигрирует? Отказывается от звания народной артистки и своего прошлого?

Я не понимаю – даже если ты не согласен с политикой своего государства и имеешь личное мнение, то при чем тут прошлое? Кстати, которое многое дало г-же Хаматовой! Например, реализоваться, как актриса! Не многим так повезло.

Совсем недавно, актриса Чулпан Хаматова давала интервью латвийскому ТВ. Только не видящий не смог понять, как волновалась и «металась» актриса, отвечая на вопросы журналиста. А вопросы были правильные для Латвии, которые отражали суть позиции государства. Журналист четко спросила о позиции Хаматовой! На это актриса ответила: «Мне кажется, интервью «Скажи Гордеевой» поставило все точки на «и». Я не понимаю, что я еще должна артикулировать?!» А латвийский журналист продолжает спрашивать о позиции и просит «раскрыть глаза людям на правду!» Актриса стала заикаться, нервничать – «Ну я же это уже сделала! Это надо делать каждый день?» А ведущая в ответ – «В принципе, наверное, да!»

А в чем неправа ведущая латвийского ТВ?

Она работает на государственном канале страны и поддерживает позицию Латвии. И при чем тут «Гордеева»??? Ты пришла на латвийский канал, а не к своей подруге! Удивительно, но разве Хаматова не знала, а зачем ее пригласили, и что она должна говорить? Ты приехала в страну, которая имеет иное мнение, в которой каждый год проходит шествие латышских легионеров СС, где процветает русофобия и ты не понимала, что говорить? Тебя и пригласили, чтобы ты озвучила «свою позицию», которая дает тебе право жить в Латвии! Если скажешь иное – могут быть проблемы с проживанием! А как же ты думала, Чулпан – в демократическую сказку попала? В «свободу слова»? Нет, дорогая! Тут свои правила и законы! Хочешь тут жить – соответствуй! Да, и правильно тебе сказала латвийская ведущая – «каждый день должна говорить о своей позиции!» И никак иначе! Тебя затем и «раскрутили» в Латвии! Не поняла до сих пор? Не ребенок же… должна! И тут твои эмоции, волнение всем без надобности! Говори, что велят!