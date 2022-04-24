Латвийские православные христиане празднуют Пасху

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24 апреля 2022, 14:27 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяны Тимуки

Христос Воскресе! Воистину Воскресе! Сегодня, 24 апреля, латвийские православные христиане праздную Пасху!



В латвийских православных храмах праздничное убранство, светлое настроение и улыбки. Победа Жизни над смертью! Воскрешение, надежда!



Пасха - праздник в честь Воскресения Иисуса Христа, которая отмечается христианами в первое воскресенье после полнолуния, наступающего не ранее дня условного весеннего равноденствия 21 марта.





В Латвии православная Пасха не является государственным праздником, но это явно «не препятствие» для латвийцев. В этом году, как мне показалось, со стороны правительства Латвии было сделано достаточно, чтобы о православной Пасхе «забыли»… Начиная с того, что руководство страны даже не поздравило православных подданных, как это обычно бывало в предыдущие годы. Кстати, православные Латвии – не только русскоязычные, но есть и латыши. Еще один интересный нюанс: в былые года в продовольственных магазинах и на православную Пасху продавалось много куличей, сувениров… В этом году все с прилавков, увы, исчезло! Проверено на себе! За несколько дней перед православной Пасхой невозможно было даже кулич купить! Я провела собственный опрос у торговых работников: «Появятся ли в продаже перед православной Пасхой куличи?» Ответ был конкретный – «Нет!» И почему же? Проанализируйте! Одно только упоминание о русских, православных вызывает у правительства Латвии ненависть! И кто сказал, что такое отношение возникло только в феврале? Нет, нет, нет! Это историческая ненависть националистов-латышей, которая выплеснулась в ходе спецоперации! Даже вековой православный праздник готовы стереть!



Не получается! Православные латвийцы празднуют Воскрешение Иисуса Христа!





Митрополит Рижский и всея Латвии Александр в своем пасхальном обращении призвал латвийцев оказывать помощь страждущим:



«Посетим больницы, окажем помощь болящим, бедным, одиноким, сирым и вдовицам. В эти святые дни свет, радость и надежда переполняют наши сердца. Пасха Христова – поистине великий, спасительный праздник! Это великие святые дни проведем в мире, любви, молитве, благожелательности!»





Не обошлось и без политики в обращении главы православной церкви Латвии: Митрополит Рижский и Всея Латвии Александр упомянул и народ Украины – пожелал «спокойствия, мира и созидательного труда».



Без этого, как я понимаю, в Латвии уже нельзя! Даже церкви! Интересно, что православная церковь Латвии никогда не высказывала своего отношения к ущемлениям русскоязычных, кои бывали – мол, наше дело духовное… А тут… даже в праздничном обращении призывают…



А я вам сказу, мои дорогие православные!!! Христос Воскресе! И в этом наше СПАСЕНИЕ! С Богом!