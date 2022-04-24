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24 апреля 2022, 11:29

фото: pixabay.com

В Москве начали производить новый лекарственный препарат для терапии деменции при болезни Альцгеймера.

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в столичные аптеки препарат поступит в ближайшее время.

Производитель препарата рассказал, что уникальность продукта в комбинации в одной лекарственной форме двух молекул, дополняющих действие друг друга. Препарат выпускается в форме таблеток в четырех дозировках, - сообщает Агентство городских новостей "Москва".