Латвийский журналист протестует против появления в Риге Ксении Собчак

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

23 апреля 2022, 22:15 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Намедни, Ксения Собчак «почтила» своим присутствием Латвию: популярная персона России заявила, что ее встречают в Латвии, как родную. Однако, не все с этим в Балтии согласились…



Латвийский журналист Ансис Пуполс выразил свое возмущение по поводу приезда г-жи Собчак в Латвию:



«Она должна находиться в «черном списке»! Ксения Собчак является другом семьи президента России. У нее была своя телепередача на Первом канале, который в Латвии запретили. В связи с чем ее пустили в Латвию? Этого нельзя было допустить!»



И, что скажет на это МИД Латвии?



Увидим…