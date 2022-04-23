Латвийский журналист протестует против появления в Риге Ксении Собчак

Намедни, Ксения Собчак «почтила» своим присутствием Латвию: популярная персона России заявила, что ее встречают в Латвии, как родную. Однако, не все с этим в Балтии согласились…
Латвийский журналист Ансис Пуполс выразил свое возмущение по поводу приезда г-жи Собчак в Латвию:
«Она должна находиться в «черном списке»! Ксения Собчак является другом семьи президента России. У нее была своя телепередача на Первом канале, который в Латвии запретили. В связи с чем ее пустили в Латвию? Этого нельзя было допустить!»
И, что скажет на это МИД Латвии?
Увидим…
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