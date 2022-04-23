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Латвийский журналист протестует против появления в Риге Ксении Собчак

, 22:15 , Шеф-редактор балтийского бюро АН

Латвийский журналист протестует против появления в Риге Ксении Собчак

Намедни, Ксения Собчак «почтила» своим присутствием Латвию: популярная персона России заявила, что ее встречают в Латвии, как родную. Однако, не все с этим в Балтии согласились…

Латвийский журналист Ансис Пуполс выразил свое возмущение по поводу приезда г-жи Собчак в Латвию:

«Она должна находиться в «черном списке»! Ксения Собчак является другом семьи президента России. У нее была своя телепередача на Первом канале, который в Латвии запретили. В связи с чем ее пустили в Латвию? Этого нельзя было допустить!»

И, что скажет на это МИД Латвии?

Увидим…

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