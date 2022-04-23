Захарова прокомментировала схождение Благодатного огня: «Слава Богу! Значит, еще поживем!»

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23 апреля 2022, 16:12

Церемония схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня, Ilia Yefimovich/globallook.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своих соцсетях отреагировала на схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

«Слава Богу! Значит, еще поживем! С Пасхой!» - написала Захарова в своем Facebook (запрещен в России за экстремистскую деятельность).

По некоторым христианским преданиям считается, что если в канун Пасхи Благодатный огонь не сойдет, это будет означать наступление конца света. Однако Русская православная церковь не раз разъясняла, что такие утверждения безосновательны: в «Откровении Иоанна Богослова» о конце света никаких упоминаний о Благодатном огне нет.

Как сообщалось ранее, днем 23 апреля в часовне храма Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Делегация Фонда Андрея Первозванного получила святыню и доставит ее в Россию.