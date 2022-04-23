Где челябинцы могут получить георгиевскую ленточку

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23 апреля 2022, 14:42 Анна Семенова

Георгиевская лента - символ мужества. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Символ Великой Победы начнут раздавать на следующей неделе.

Традиционно перед 9 мая в Челябинске пройдет акция «Георгиевская ленточка». В этом году символ Победы начнут раздавать в среду, 27 апреля. Волонтеров можно будет найти возле памятника танкистам-добровольцам на Кировке с 15:00. Вместе с ленточкой каждый горожанин получит памятку, как правильно ее носить, почему она так называется и почему имеет именно такие цвета.

Кстати, несколько дней назад «Единая Россия» внесла законопроект о приравнивании Георгиевской ленты к символам воинской славы. Теперь за ее публичное осквернение будет грозить административное или уголовное наказание. Георгиевская лента может быть использована только в целях, связанных с исторической памятью.