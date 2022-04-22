Франц Клинцевич опроверг заявление Алексея Венедиктова о предложении выдвинуться в ОП Москвы от Союза ветеранов Афганистана

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22 апреля 2022, 18:48 Источник: ТАСС

Алексей Венедиктов

Сегодня бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил ТАСС, что отказался от предложения Российского союза ветеранов Афганистана выдвигаться в новый состав Общественной палаты Москвы. Лидер ветеранской организации Франц Клинцевич опроверг заявление Венедиктова.



«Если бы подобное предложение от московской ячейки имело место, я бы имел соответствующую информацию. На сегодняшний день мне не известно, что московское отделение предлагало Венедиктову выдвигаться в Общественную палату», - сообщил Клинцевич. Он также отметил, что вряд ли подобное предложение поступит журналисту от союза ветеранов Афганистана в будущем.



Известно, что Венедиктов был утвержден во второй и третий созывы Общественной палаты столицы мэром Москвы Сергеем Собяниным. Кроме того, на протяжении нескольких лет он возглавлял штаб по общественному наблюдению за выборами в Москве. В настоящее время определяется состав четвертого созыва Общественной палаты.



