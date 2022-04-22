Сегодня бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил ТАСС, что отказался от предложения Российского союза ветеранов Афганистана выдвигаться в новый состав Общественной палаты Москвы. Лидер ветеранской организации Франц Клинцевич опроверг заявление Венедиктова.
«Если бы подобное предложение от московской ячейки имело место, я бы имел соответствующую информацию. На сегодняшний день мне не известно, что московское отделение предлагало Венедиктову выдвигаться в Общественную палату», - сообщил Клинцевич. Он также отметил, что вряд ли подобное предложение поступит журналисту от союза ветеранов Афганистана в будущем.
Известно, что Венедиктов был утвержден во второй и третий созывы Общественной палаты столицы мэром Москвы Сергеем Собяниным. Кроме того, на протяжении нескольких лет он возглавлял штаб по общественному наблюдению за выборами в Москве. В настоящее время определяется состав четвертого созыва Общественной палаты.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Адвокат Добровинский объяснил, почему Максиму Галкину в России не грозит тюрьма: «С известностью выкрутился бы»
- #ЗАУГЛОМ Под кожей ядерного проекта Украины. Где спрятана бомба?
- 19:49 Бывшего вице-мэра Барнаула обвиняют в получении взятки тротуарной плиткой и бордюрами
- 18:48 Франц Клинцевич опроверг заявление Алексея Венедиктова о предложении выдвинуться в ОП Москвы от Союза ветеранов Афганистана
- 18:15 Коммунист Валерий Рашкин после оглашения приговора вспомнил про Пасху и Иисуса Христа
- 17:34 Собянин: В Москве с 2011 года отреставрировано 1 820 памятников архитектуры