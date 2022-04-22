Коммунист Валерий Рашкин после оглашения приговора вспомнил про Пасху и Иисуса Христа

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22 апреля 2022, 18:15

Фото: vk.com/rashkinv

Суд приговорил депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Его признали виновным в незаконной охоте на лося.



Правоохранители застали депутата в ночь на 29 октября 2021 года в одном из охотничьих хозяйств Саратовской области с разделанной тушей лося в багажнике автомобиля. Валерий Рашкин сообщил, что нашел убитое животное, разделал и собирался везти в полицию. Позже он признался, что застрелил лося, приняв его в темноте за кабана, но заверил, что не знал, что у позвавших его на охоту друзей не было разрешения. Он также выражал готовность возместить материальный ущерб и привезти в Саратовскую область новую лосиху.



Известно, что при задержании депутат отказался от медицинского освидетельствования, в связи с чем был привлечен к административной ответственности за езду в нетрезвом виде. Его на 1,5 года лишили права управления транспортным средством и оштрафовали на 30 тыс. рублей.



Госдума в конце ноября 2021 года по представлению Генпрокуратуры дала согласие на частичное снятие с Рашкина депутатской неприкосновенности для его уголовного преследования.



Недавно коммунист заявил, что охотиться он больше не собирается и все свое оружие добровольно отдал в магазин на продажу. Валерий Рашкин также отметил, что уже компенсировал ущерб в размере 400 тыс. руб., оплатил проведение экспертиз и перечислил средства за корма «на три года вперед» в некий благотворительный фонд. Теперь единственным требованием к нему остается предоставление лесничеству живого лося.



«Лось есть. Он в Иркутской области. Куда я его сейчас привезу? Если не будет документа о том, куда его привезти, кто его примет, нужны ли ему корма, нужна ли какая-то доплата. Это целая процедура, и я готов ее пройти. Я сделал такое заявление в комитет охотничьего хозяйства Саратовской области», — отметил Валерий Рашкин.



После оглашения приговора суда коммунист заявил:



«Начну я с того, что в воскресенье у нас Пасха. Иисус Христос воскрес. А сегодня как раз день распятия Иисуса Христа на кресте. Это я считаю, что как раз произошло распятие справедливости сегодня в Калининском районном суде над здравым смыслом».



Представители Рашкина попросили депутата не делать сравнений с Иисусом Христом, после чего он попытался исправить ситуацию.



«Я не ассоциирую себя с Иисусом. Просто как знаковая дата», — попытался выйти из положения депутат.



Его адвокат заявил, что на решение суда будет подавать апелляционную жалобу.



