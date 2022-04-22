Прибалтика показывает России свою «культуру»

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

22 апреля 2022, 17:12 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Прибалтийские страны решили показать «культурно» свое отношение к России… Как это происходит на деле? Например, публично, даже стыдно писать, помочиться на здание консульства, или раздеться около посольства РФ…

Буквально вчера, 21 апреля, социальные сети Эстонии «захлебнулись» обсуждением и «восхищением» поступком мальчика, который публично пописал на здание посольства РФ в Таллине. Да, это было публично, днем, при скоплении народа…

Куда дальше?

Прибалтийцев обычно принято было считать, как сдержанных и культурных людей… Но, видимо, не все так, как принято было считать!

Да, спецоперация обнажила многие нюансы человеческих отношений…

Я вчера разговаривала со своей близкой приятельницей-латышкой, она работала долгие годы юристом… Женщине хорошо за «60» лет: она мне всегда казалась доброй, понимающей, беззаветно любящей Латвию. Вчера зашел разговор о русскоязычных Латвии: нет никакого секрета, если ты читаешь латышские СМИ, что идет «накрутка ненависти» в отношении русских… Тех, которые проживают и в Латвии… Негатив происходит и «тихонько», и яростно-публично: все русские «виноваты» в спецоперации! И никак иначе! Да, те, кто эмигрировал из России в Латвию, мне кажется, не совсем понимают истинное положение дел: они не жили тут постоянно, не знают быт, нюансов – точно не знают… Для них, например, «негражданин» - ничего особенного! Идите, и «получите», мол, его! Удивительно! А почему этим «умникам» не приходит в голову, а почему же люди, которые родились в Латвии, прожили долгие годы, женились, рожали детей, платили налоги, должны доказывать, что они «не верблюды»? Почему в 90-е так подло обманули русских в Латвии? Призывали, мол, «встать плечом к плечу» за независимость, и «будем жить в благоденствии», а потом кинули с эти гражданством! Почему соседняя Литва «дала» всем желающим и проживающим на территории государства, гражданство? Почему тем, кто орет – «идите и получите», не приходит в голову мысль, что такой поступок со стороны правительства – унижение! Мы не получим конкретного ответа, потому как ответа нет! Это «верхушка» проблемы! «Подводные камни» эти люди не знают, но, уверена, что узнают. Когда деньги закончатся и они начнут искать работу, средства… Сегодня в Латвии «не сладкие времена» - самим, простите, скоро жрать нечего будет, а тут – пришлые! Пока идет спецоперация, то они «нужны» в Латвии, дабы показать свое отношение к России, а что дальше? Начнут произносить клятву Гитлера у памятника Милде? Или откажутся от прошлого? Кстати, сытого прошлого в России!

Вот это «культурно»!

Но вернемся к моей приятельнице… Если честно – шок! Вся правда-матка на лицо!

«Ты понимаешь, что русские во всем виноваты? И сейчас с памятником (Освободителям Риги от нацизма - прим. авт.) ситуация изменилась – он тут без надобности. Конечно, его сносить надо! И так теперь будет всегда! Да, у власти будут наши националисты! Всегда! Вы виноваты!» - заявила приятельница.

На мой ответ, что «если бы не было шествия, например, латышских легионеров СС, которые уничтожали мирное население в Ленинградской, Псковской, Новгородской области, и не открытый национализм и его прославление, то и ситуации могло и не быть…», приятельница не смогла ответить, а положила трубку!

Разговор сопровождался криком ненависти… И ей совсем неважно было, что я ее приятельница, и мы знакомы «сотню» лет… Нет!

Конечно, есть и другие латыши, которые более вдумчиво относятся к русскоязычным в Латвии… Тут все зависит от социального происхождения, уровня образования, но главное – прошлого! Если в родне были латышские легионеры СС – дело «труба»! Если кто-то из родственников прошел депортацию, то тут… возможны варианты… Спецоперация стала триггером для националистически настроенных латышей… Сложно было представить даже мне, той, которая родилась в Латвии в межнациональной семье, что творится в душе у «приятельницы»…

Я вот только не понимаю – зачем нужно было так себя «мучить»? Скрывать свою ненависть, общаться, ходить в гости к друг другу… Это надо же столько лет «фигу» в кармане носить! Мол, подождем до «лучших времен», а потом поквитаемся с русскими, с теми, кто живет тут, а может и со всей Россией!

А я вам скажу, уж простите за прямоту – «Хрен вам!» Мы родились на этой земле, а не пришлые! Мы работали на благо Латвии! Если вы забыли об этом, то мы напомним, как жить в мире, без нацизма!

Мне понравилось, как ситуацию в Латвии разрулил популярный латышский публицист Марис Краутманис: он четко сказал, что правящие националы будут с помощью памятника (Освободителям - прим.авт.) держать общество в напряжении, чтобы отвлечь от огромных экономических проблем в стране:

«Для латвийских фермеров огромные цены на зерно на мировом рынке – это благо и беда. Высокие цены на зерно – замечательно, но дизельное топливо подорожало с невероятной скоростью. Еще большую озабоченность вызывают удобрения, которые до войны закупались в России и Беларуси – цена на них растет, удваивается и утраивается. Может случиться, что уже осенью подорожание продуктов будет драматическим – 30%, 40%, а может даже и 50%. А пока ежемесячный доход большинства населения в лучшем случае останется на нынешнем уровне, если не уменьшится. Правительство премьера Кариньша (премьер Латвии - прим. авт.) до сих пор не сделало ровным счетом ничего, чтобы смягчить для людей шок от цен на топливо, тепло и продукты питания, не говоря уже о том, что важно оказать поддержку семьям с детьми и незащищенным группам. Наверное, самым бедным пенсионерам выплатят 200 евро. КАК БЫ НЕ ОБОЖРАЛИСЬ ОНИ, ПОЛУЧИВ ТАКИЕ «БЕШЕННЫЕ ДЕНЬГИ». Акциз на топливо не снижен, НДС на продукты не снижен… И грядут выборы, и вроде урчание пустых животов народа должно напугать правящих… Нет! Они убеждены, что у них все будет ОК! У них же есть ТВ, где они могут упражняться на тему ситуации на Украине, соревнуясь в том, у кого патриотический пыл жарче. УЖЕ ДОБОЛТАЛИСЬ ДО РЕФЕРЕНДУМА ПО ПОВОДУ ПАМЯТНИКА В РИГЕ! Как будто памятник из шоколада, который можно разрезать по кусочкам и раздать детям и избирателям. Приближается лето, когда политики уйдут в отпуск. А почему бы им не расслабиться, если зарплату себе повысили? А вот в августе они вытащат свои лозунги и прокричат речевки. ОДНАКО, СТОИТ ПОСЛАТЬ ЭТИХ НАГЛЫХ И ЦИНИЧНЫХ ВЛАСТОЛЮБЦЕВ ТУДА, КУДА ОБЫЧНО ПОСЫЛАЮТ!»

И это пишет латыш в одной из самых националистических газет Латвии!

«Сели» правящие националы на «благодатного» конька – русские! Интересно то, что вот такие, как моя приятельница будут поддерживать нациков. Ненависть же круче голого зада! Там плюй в глаза… Это пока концы с концами сводит, потому как жизнь юристом прожила, да и то стала вздыхать, что дорого жить…

Слава Богу, что есть думающие латыши, которые понимают, что экономика в громадном упадке, и надо выкарабкиваться, а не орать лозунги и ненавидеть…

А, что касается «писающего мальчика» на здание посольства РФ в Эстонии, то круто сказал об этом основатель партии «мир» Эстонии:

«Да, уж… Показала европейская столица свою «культуру». Что дальше придумают? Много есть чего… Додумаются и накакать…»